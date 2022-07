Pour Maxime Martin, les 24H de Spa, "c'est la course de l'année"

Le voici pour la 16e fois au départ, la 15e consécutive. Et alors que son papa Jean-Michel s’est imposé à quatre reprises à l’époque du Tourisme, Maxime Martin ne compte toujours qu’un seul succès, en 2016 avec la M6 Rowe Racing. "C’est vrai, ce n’est pas normal, sourit-il. Mais les 24 h n’ont plus rien à voir avec la course à l’économie des années 80 ou 90. Je me souviens de ma première participation en 2006 sur une Porsche Cup. On me disait qu’il fallait éviter les vibreurs, ne pas trop solliciter la mécanique. Aujourd’hui, les GT3 sont solides et c’est 24 heures de sprint, à fond du début à la fin. On doit prendre des risques dans le trafic, sur les freinages sinon on se fait vite distancer."

Même s’il lui a trop rarement souri, Maxime Martin adore notre double tour d’horloge. "C’est clairement pour moi La course de l’année. Surtout cette fois car je n’ai pas eu l’occasion de rouler au Mans et qu’il y a le retour du public, de la fête après deux éditions tristounettes en raison du Covid. Je me régale sur cette course où il faut rouler avec sa tête, se montrer agressif mais pas trop."

Cette fois, l’objectif est précis : "Aston est venu pour la première fois l’an dernier avec un équipage pro et a terminé troisième après avoir été obligé d’effectuer ses cinq minutes d’arrêt technique obligatoire sous drapeau vert suite à un souci. Cela leur a fait perdre le contact avec la tête. On est donc clairement là pour gagner même si l’auto a 25 kg de lest et un peu moins de puissance qu’en 2021. On menait aux 24 h du Ring avant l’accident d’un de mes équipiers après sept heures. Après le crash de Marco (Sorensen) aux 6h du Castellet, on dispose d’un tout nouveau châssis ici. Cela nous a malheureusement fait rater les Tests Days. Mais on a prouvé à Imola qu’on pouvait jouer devant. Avec Nicki Thiim, on forme un des meilleurs équipages du plateau. On ne sera peut-être pas les plus rapides sur un tour, mais sur 24 heures il faudra définitivement compter avec nous."

Alors le nom Martin s’inscrira-t-il cette année pour la huitième fois au palmarès des 24 h ?