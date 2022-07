Le Belge Frédéric Vervisch, équipier de Valentino Rossi sur les 24 H de Spa: "Monter sur le podium avec lui, ce serait le rêve"

L’ultra-populaire champion italien débarque ce mercredi à Francorchamps où il logera durant quatre ou cinq nuits dans son luxueux motor-home aux couleurs fluo (le seul accepté derrière les stands F1) pour vivre au mieux le premier double tour d’horloge de sa carrière.

Il sera épaulé sur sa R8 LMS n°46 par deux pilotes officiels de la marque: le Suisse Nico Muller et le Belge Fred Vervisch.

Fred, cela fait quelques années que vous courez après votre première victoire aux 24H de Spa et a priori ce ne sera pas encore pour cette année ?

Effectivement, cela s’annonce difficile, vu que Valentino est un rookie et dispute ses premières 24H. Mais sur une aussi longue distance, tout est toujours possible. Il va y avoir beaucoup de voitures de sécurité et de «Full Course Yellow», surtout cette année avec le retour des bacs à graviers. Lors de la première grosse moitié de la course, il faut juste survivre, éviter les bacs et les pénalités, rester en dehors des ennuis et dans le tour du leader. Cela ne sert à rien d’attaquer. Il est clair que pas mal d’équipages concurrents ont trois pilotes roulant dans le même dixième, ce qui n’est pas notre cas. Si c’était un sprint, je dirais qu’on n’a aucune chance. Mais sur 24 heures, avec un peu de bonheur avec les safety cars, une bonne stratégie, une voiture d’usine et un super team, rien n’est impossible. C’est pourquoi je veux quand même y croire. Sur le papier, on n’a pas autant de chances que la voiture sœur n°32, par exemple, de Dries et Charles, mais une petite chance quand même.

Vous retrouver sur le podium dimanche avec Valentino Rossi aurait tout de même une saveur particulière, même si ce n’est pas sur la plus haute marche ?

C’est clair. Ce serait le rêve, une véritable victoire. Le toit du motor-home de Vale ne serait pas assez haut tellement on sauterait de joie. Honnêtement, de manière réaliste, on signerait de suite pour une troisième place. Avec un jeune talent ou un troisième pilote usine, on serait toujours un peu déçus de ne pas gagner. Mais ici le contexte est différent.

Comment le «Doctor» aborde-t-il ce grand défi ?

Avec beaucoup d’humilité et de sérieux. Il ne s’intéresse pas directement au résultat, à la performance. Il veut avant tout bien faire, ne pas commettre d’erreur. Il pose des questions différentes, comme par exemple : que dois-je prévoir après la course ? Il découvre tout : il ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. Je lui ai répondu que si on abandonnait samedi, il pouvait rentrer à la maison, mais que si on terminait et surtout si le team WRT signe le résultat espéré, il vaut mieux prévoir de dormir une nuit de plus sur place car la fête sera longue…

C’est bizarre pour un athlète de son niveau, mais il dit craindre le côté physique. Comment expliquez-vous cela ?

D’abord car 24h à trois, c’est dur, physiquement mais aussi mentalement, car il faut rester concentré continuellement, avec l’important trafic. Ensuite car son corps a été habitué à d’autres efforts. Si je devais rouler au guidon d’une MotoGP, je n’aurais probablement plus de bras après deux tours. Ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent en auto, où il faut par exemple beaucoup plus de force dans le pied gauche pour freiner. Et puis, il y a la chaleur aussi dans l’habitacle. Mais cela devrait aller. Lors des Test Days, il a quasi roulé 8 heures en deux jours. Et même si le deuxième jour n’était pas à la hauteur du premier, il a tenu le coup. Et surtout le cou, là où il a le plus de mal.

En termes de chronos, cela donne quoi ?

En rythme de course, s’il pointe à une seconde de nous, ce sera bien. Il est bien dans le trafic. Il a un bon instinct. Il est toujours difficile de doubler sans toucher ici, même les derniers car vous devez y aller au freinage.

Est-il prévu qu’il roule moins que vous ?

Je ne vais pas vous dévoiler notre tactique (rires). Il est probable qu’on va, Nico et moi, chacun rouler dix heures, et Valentino quatre. On verra en fonction du déroulement de la course qui ne commence réellement que le dimanche matin. Peut-être que je ne serai pas bien et qu’au final, il devra rouler ses huit heures. Au début, il prendra ses relais normalement, y compris de nuit, qui sera une autre découverte pour lui. Il est aussi important pour nous de pouvoir dormir un peu. Après, on verra en fonction de ce qu’il y a à gagner, de son rythme et son état de forme.

Le sentez-vous capable de gagner un jour des courses en voiture à la régulière ?

En endurance, en GT3, avec le bon team, les bons équipiers, la bonne BOP, je pense qu’il a assez de talent pour rejoindre le top. Il est déjà très bon, je trouve. J’ai été associé par le passé à des jeunes qu’on qualifiait d’espoirs et avec qui j’ai signé de moins bons résultats. Il a une approche très professionnelle et très réaliste : une année pour apprendre, la suivante pour gagner.