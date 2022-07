GP de France: 16e pole position pour Leclerc, Verstappen à 3 dixièmes

"J’ai enfin réussi à mettre tous les secteurs ensemble," a déclaré le pilote Ferrari tout sourire. "Un grand merci à Carlos qui m’a donné la parfaite aspiration. Sans cela, l’écart avec la Red Bull aurait été plus faible. Mais, c’est une bonne surprise, nous étions plus rapides que prévu aujourd’hui. Maintenant le but est de partir devant, de bien gérer les pneus et de ramener la victoire à la maison."

Battu alors qu’il avait pourtant signé le meilleur chrono de la dernière séance libre, Max Verstappen faisait quelque peu la moue: "J’ai manqué globalement de grip," regrettait-il. "Mais rien n’est perdu. Il va faire encore plus chaud dimanche et la gestion des pneus sera prépondérante. Je pense qu’on a bien préparé cela et que notre rythme en course sera bon."

Leclerc s’élancera devant les Red Bull de Verstappen et Pérez. ©AFP

Il aura son équipier Sergio Pérez juste derrière lui pour éventuellement l’aider et contrer le retour de la seconde Ferrari qui s’élancera en 19ème position, devant la Haas de Kevin Magnussen lui aussi sanctionné pour changement de moteur.

Vainqueur ici en 2018 et 2019, Lewis Hamilton s’est hissé au 4e rang à 893 millièmes sur la plus rapide des Mercedes. Le septuple champion a devancé ses deux jeunes compatriotes Lando Norris (McLaren) et George Russell. Suivaient Fernando Alonso (Alpine) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri) qui se partageront la quatrième ligne devant Daniel Ricciardo et Esteban Ocon dans le Top 10 sur la grille grâce aux pénalités de Sainz et Magnussen mais avec une liberté de choix de pneus au départ.

Déception pour Pierre Gasly, éliminé en Q1 devant son public et qui s’élancera seulement 15ème.

Le départ du Grand Prix de France sera donné dimanche à 15h00.