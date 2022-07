Rallye d’Estonie: Rovanperä solidement en tête après la 1ère boucle dimanche, Neuville toujours 4e

Rovanperä a réalisé une démonstration dimanche puisqu’il s’est adjugé les trois scratchs, Tartu Vald 1 (6,56 km), Kanepi 1 (16,48 km), à égalité avec l’Estonien Ott Tänak (Hyundai) dans cette spéciale, et Kambja 1 (15,95 km), confortant ainsi sa première place au général, où il compte désormais 40.8 sur le son équipier britannique Elfyn Evans et 1:19.0 sur Tänak. Neuville suit à 2:45.4 après une 7e place dans l’ES 19, une quatrième dans l’ES 20 et à nouveau une septième dans l’ES 21.