WRC Estonie ES3: Scratch pour Tanak un dixième devant Evans

Kalle Rovanpera limite pour l'instant les dégâts: "Il y a beaucoup de nettoyage; J'ai moins de grip que les autres partant après moi. Je sais que je vais perdre du temps ce matin."

Cinquième à nouveau, Thierry Neuville ne se sent pas "hyper confiant pour l'instant avec l'arrière de ma Hyundai. Je ne peux pas aller plus vite. Notre approche est la bonne. On espère se battre avec Craig pour la 4ème place."

Au classement général, Evans compte 5.3 d'avance sur Ott Tanak, 12.6 sur Kalle Rovanpera, 14.2 sur Craig Breen et déjà 22.1 sur Thierry Neuville. Esapekka Lappi pointe au 6ème rang à 29.8

ES2: Evans prend les commandes, Neuville cinquième

Disputée très tôt ce matin, la première vraie spéciale du Rallye d'Estonie est aussi la plus longue et la plus compliquée. On y a donc vu d'emblée de gros écarts.

Et alors que l'on attendait plutôt le leader du Mondial Kalle Rovanpera ou le héros local Ott Tanak, c'est Elfyn Evans qui y a signé le meilleur chrono, quatre secondes devant la Hyundai de l'Estonien.

"Je n'étais pourtant pas totalement à l'aise, c'est stressant", confiait le Gallois s'emparant du leadership occupé la veille au soir par Craig Breen avec 4.3 d'avance sur Tanak.

Premier sur la route, Kalle Rovanpera n'a pu rééditer son exploit de l'an dernier où il avait collé dix secondes à tout le monde: "J'ai eu de la chance car on a tapé fort une pierre," avouait le Finlandais. "C'était encore un peu mouillé par endroits et fort glissant pour moi," soulignait l'ouvreur après avoir concédé 7.9.

Premier leader jeudi soir, Craig Breen chutait au 4ème rang: "La Puma est bien, je me sens à l'aise à son volant," confiait l'Irlandais devançant notre Thierry Neuville, cinquième à 14.2, soit un peu moins de quatre secondes devant la troisième des Toyota confiée ce week-end à Esapekka Lappi.