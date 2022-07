Mick Schumacher 6e du GP d’Autriche: «Je remercie tout le monde»

"C’est vrai?" a répondu le pilote Haas. "Je suis content, je me demandais si j’allais l’avoir en Grande-Bretagne, donc je remercie tout le monde."

L’Allemand a été à la lutte avec Lewis Hamilton. "Se battre à nouveau avec Lewis était amusant. Le feeling était très différent par rapport à hier, sachant évidemment que nous devions prendre soin des pneus."

Magnussen 9e

"Très vite, j’ai senti que ça n’allait pas être une course à un seul arrêt, juste à cause de la façon dont les pneus se comportaient. Le vent était très différent et très difficile à gérer. C’était délicat, mais c’est encore une fois une double arrivée dans les points après Silverstone, donc tout le monde dans l’équipe peut être très heureux de ce résultat."

Kevin Magnussen a complété le beau résultat des Haas, puisqu’il termine ce GP d’Autriche à la neuvième place.

« Un résultat fantastique pour l’équipe aujourd’hui avec une double arrivée dans les points et un retour en septième place au championnat des constructeurs » a déclaré le directeur du team, Günther Steiner.