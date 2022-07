GP d'Autriche: Verstappen remporte la course sprint devant les Ferrari

Max Verstappen n’a dû se méfier de personne lors de cette course Sprint à la veille du Grand Prix d’Autriche sur le circuit du Red Bull Ring. Parti depuis la pole position devant un public essentiellement hollandais acquis à sa cause, le champion en titre a pris le meilleur départ et s’est mis à l’abri des Ferrari en creusant rapidement l’écart pour se mettre hors d’atteinte du DRS.