GP d’Autriche: Max Verstappen devance tout le monde lors des premiers essais libres

Carlos Sainz Jr (Ferrari), vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche dernier, ne pointe qu’au 7e rang à 737/1000e (1:07.039)

Le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), de retour après son spectaculaire accident au départ à Silverstone, n’a réussi que le 18e temps à 1.587 seconde de Verstappen (1:07.889).

Cette séance était la seule qui précédait les qualifications fixées ce vendredi à 17h00. La seconde séance d’essais libres se déroulera samedi à 12h30 avant la deuxième des trois courses sprint de la saison (16h30). Elle succède à celle d’Imola (Émilie-Romagne) et avant celle d’Interlagos (Brésil) le 12 novembre au cours du 21e rendez-vous de la saison. La course sprint déterminera les places sur la grille, même si l’auteur de la pole sera celui qui remportera les qualifications vendredi. Les huit premiers du sprint marqueront de 8 à 1 point au classement du championnat.

Le Grand Prix d’Autriche long de 71 tours s’élancera dimanche à 15h00.

Max Verstappen, dernier vainqueur en Autriche où il avait réussi la pole et signé le meilleur chrono en course l’an dernier, est leader du championnat (181 points) devant son équipier Sergio Perez (147) et Charles Leclerc (138).