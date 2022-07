Mauvaise nouvelle pour Spa-Francorchamps: le GP de Belgique pourrait bien disparaître du calendrier en 2023

En effet, selon les informations du Telegraaf, le circuit spadois ne serait pas retenu par les dirigeants de la F1 dans le calendrier de la saison prochaine, qui devrait paraître dans les prochains jours. La saison 2023 devrait compter 23 ou 24 courses (tout dépend de la tenue ou non du GP de Chine) mais sans les GP de Belgique et de France, actuellement au calendrier. En revanche, Monaco devrait bel et bien faire partie du calendrier de la saison prochaine. Pour le journal néerlandais, Spa-Francorchamps peut encore espérer un miracle au cas où le tout nouveau GP prévu en Afrique du Sud ne pourrait finalement pas avoir lieu.

Les dirigeants de la F1 ont essayé de bâtir un calendrier plus "logique" en termes géographique et logistique en vue de la saison prochaine. Ainsi les épreuves nord- américaines devraient être regroupées en un bloc, tandis que le GP d'Abu Dhabi devrait à nouveau clôturer la saison.