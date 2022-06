Kalle et Toyota quatre à quatre

Qui arrêtera Kalle Rovanpera, nouveau roi de la jungle du WRC? Ce ne sont en tout cas pas les girafes, zèbres ou lions d’Afrique. On pensait que le Safari, une épreuve où l’expérience et la sagesse priment sur la vitesse, allait rendre un autre verdict. Mais le Finlandais de 21 ans, bien aidé par une Yaris solide comme un éléphant, y a fait preuve d’une étonnante maturité pour s’imposer pour la quatrième fois en cinq courses et faire un pas supplémentaire vers son premier titre mondial. Après six manches, Kalle compte désormais 65 points d’avance sur Thierry Neuville. C’est énorme.