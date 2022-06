Safari WRC: Toyota et Kalle Rovanpera quatre à quatre vers les titres

À 21 ans à peine, Kalle Rovanpera est devenu ce dimanche à Nairobi le plus jeune vainqueur de l'histoire du Safari du Kenya. Le Finlandais a remporté son quatrième succès en cinq courses et compte désormais 65 unités d'avance au championnat. À moins qu'il ne se casse une jambe (et encore), on voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'aller cueillir son premier titre mondial en WRC. Vitesse, gestion de course, une Yaris à la fois performante et fiable, le fils d'Harri a tous les éléments réunis pour devenir le grand champion que son pays attendait depuis Marcus Grönholm. Il est clairement de la trempe des Vatanen, Salonen, Kankkunen ou Makinen, mais en nettement plus précoce. Et avec lui on se dit que le record de neuf titres d'un certain Sébastien Loeb n'est finalement pas aussi imbattable. Pour autant qu'il garde la tête sur les épaules et ne suive pas le même exemple qu'Ott Tanak ayant préféré l'argent des Coréens à une carrière en or en quittant les Japonais avec qui il a décroché sa première couronne.