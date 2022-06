Vainqueur l’an dernier après les déboires de Thierry Neuville, le pilote Toyota a démarré en trombe. Avec un premier meilleur temps, six dixièmes devant la Hyundai de notre compatriote. "C’est juste une mise en bouche. Demain, ce sera la survie."

Un apéro qu’a failli de suite recracher le leader du championnat Kalle Rovanpera, à la faute et presque sur le toit de sa Yaris n° 69 dès le premier virage. Le jeune Finlandais de 21 ans s’en sortait finalement avec une grosse frayeur, une crevaison et 11 secondes de perdues. Il a eu de la chance.

Dernier lauréat en date en Sardaigne, auteur du 3e chrono à 1.1, Ott Tanak se réjouissait d’affronter les pistes kenyanes. "Le rythme sera fort différent. Loeb a déclaré que certaines spéciales étaient plus rudes qu’au Dakar."

Voilà qui promet d’éprouver les nerfs des pilotes et de solliciter au maximum les mécaniques. "Il va falloir rouler intelligemment, éviter les pièges", prévoyait Thierry Neuville dont les phares flashent en permanence. Une astuce de l’équipe coréenne pour avertir la population locale et les bêtes sauvages de leur arrivée. "Les zèbres sont les moins farouches. Ils peuvent rester au milieu de la route alors que vous arrivez à 180 km/h, raconte Elfyn Evans. C’est dangereux."

Il y a trente ans, quand le Safari comptait plus de 1500 km de spéciales (contre 360 aujourd’hui, la plus longue totalisant 31 petits km), qu’il s’agissait d’une véritable épreuve d’endurance, les voitures étaient équipées d’un pare-buffle en cas de contact avec la faune et surtout précédées par des hélicoptères qui faisaient fuir les bêtes sauvages de la trajectoire. Les Groupe 4, B ou A de l’époque étaient aussi équipées de "Snorkels", ces sortes de tubas permettant aux moteurs de continuer à respirer sans prendre la tasse lors de traversées de gués profonds. Aujourd’hui, on a laissé tous ces renforts au garage. Les constructeurs croisent les doigts pour que la mécanique tienne lors des 3 jours de sprint s’apparentant parfois à du gymkhana ou de l’auto-cross.