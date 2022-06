Séparés par 21 unités, Max Verstappen (cinq victoires, 150 points) et Sergio Pérez (un succès, 129) se sont confortablement installés en tête du championnat pilotes, tandis que leur équipe Red Bull mène chez les constructeurs avec 279 unités, soit 80 de plus que Ferrari et déjà 118 de mieux que Mercedes.

Cela signifie-t-il que les carottes sont déjà bien cuites? Pas du tout.

Les Rouges et les Gris ont deux problèmes opposés. Du côté de la Scuderia, on possède une F1-75 très performante (six poles en huit courses), mais peu fiable (deux abandons sur les trois derniers GP) tandis que les Flèches d’Argent sont robustes (huit arrivées dans le top 5 pour Russell), mais souffrent de marsouinage, ce qui limite leur vitesse et met à mal leurs pilotes.

"Charles étrenne déjà un troisième moteur ce week-end, concède le boss Mattia Binotto. On va s’assurer d’effectuer une tournante intelligente afin d’éviter le plus longtemps possible les pénalités de grille et, surtout, on continue à travailler sur la fiabilité de nos V6. Il est plus facile de rendre une monoplace rapide fiable que de faire aller vite une voiture qui ne l’est pas. On possède une F1 capable de s’imposer partout."

Il leur reste donc 14 opportunités de succès et les 34 points de retard du Monégasque (116) ne semblent pas insurmontables face aux 380 encore à glaner.

On peut en dire autant de Benz qui a prouvé en Espagne que la W13 pouvait être très compétitive quand elle n’était pas affectée par le phénomène de rebonds en lignes droites ruinant la perfo mais aussi le physique et la concentration de ses pilotes. Un marsouinage plus intense sur les circuits en ville non permanents. Or sur les neuf premiers GP, il y en a eu cinq (Australie, Miami, Monaco, Bakou et Canada) et il ne restera plus après ce week-end que Singapour.

Changement de règlement pour… Mercedes?

La cote de Mercedes devrait d’autant plus remonter dans les GP à venir, sur des circuits traditionnels sans bosses comme Silverstone, que la FIA veut changer certaines règles afin de "limiter le phénomène de rebonds" pour des raisons de sécurité, "plusieurs pilotes se plaignant de maux de dos et de problèmes de concentration".

Des mesures que Red Bull, qui a réussi à enrayer au mieux le phénomène, trouve logiquement injustes. "Quand ce problème de marsouinage sera résolu, on retrouvera une F1 capable de viser le podium sans profiter des soucis des autres", estime George Russell, quatrième du championnat, à 17 points derrière Leclerc (99).

Donnez au jeune loup britannique une monoplace capable de jouer à nouveau la gagne et le championnat rebondira…