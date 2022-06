Sarah Bovy (Nandrin) rêve d'un podium aux 24H du Mans: "Oui, c'est possible"

Un an plus tard, la "panthère rose" enchaînant les week-ends de courses et les bons relais et résultats a gagné en confiance. "Bien sûr qu’on a le potentiel toutes les trois pour améliorer notre résultat de 2021. On a bien progressé à tous niveaux, le team Iron Lynx aussi; la relation avec notre ingénieur est plus solide. Il faut toujours rester humbles à l’approche d’une épreuve de longue haleine. Mais on n’est pas là non plus pour enfiler des perles. Alors oui, un podium en GTE-Am n’est plus un objectif irréalisable. Même si ce sera dur."

Dans cette classe GT Pro-AM mêlant les pilotes professionnels et les Amateurs catégorisés "Bronze", ce sont souvent les derniers cités qui font la différence. C’est donc principalement sur les épaules de notre Sarah que reposent les chances de médaille? "Non, on est un team. Disons que c’est souvent le pilote Bronze qui peut faire perdre la course en s’accrochant, en faisant un bac, un plat dans ses pneus ou tout simplement en ne se montrant pas assez rapide. Mais ce n’est pas lui qui peut faire gagner la voiture. Mon rôle est surtout d’éviter les soucis et de toujours ramener la voiture en bon état. Le podium en Pro-Am se joue encore par éliminations, en passant le moins de temps dans les stands. Il faudra se montrer le plus régulières possibles."

On attaque et on prend moins de risques au Mans que sur une manche du GT World Challenge ou aux 24 h de Spa? "Clairement car d’abord on ne se bat pas tous dans la même catégorie. Quand je vois arriver un proto, je laisse passer. En GT3, il y a 50 autos aux performances similaires et chaque dépassement est une lutte; c’est la guerre en piste. Ici, c’est différent. On n’a que 22 rivaux sur un circuit de 13 km. Durant un relais, on doit faire la course avec une ou deux voitures, pas plus."

Ce qui ne donne pas moins de valeur à un tout bon résultat: "Un podium, ce serait le rêve bien sûr."

Un rêve tout à fait réalisable pour les "Drôles de Dames" motorisées et leur Ferrari rose.