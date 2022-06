Il y a 40 ans, Jacky Ickx s'imposait une dernière fois aux 24H du Mans : « J’aurais eu le temps d'en fumer une dans les Hunaudières »

Jacky, année après année, vous revenez au Mans mais toujours avec le même enthousiasme!

J’ai cet enthousiasme avec ce que je vois dans les allées du circuit. Il y a la course de 24 heures, bien sûr, mais il y a aussi tous ceux qui viennent du monde entier et se réunissent autour de cette passion qu’est le sport automobile. Le Mans, c’est un exploit parce que 250000 spectateurs et fans convergent tous vers le même endroit en l’espace d’un week-end. Pour beaucoup, les chances de se voir sont limitées et Le Mans permet de se réunir. Cela fait 90 éditions que ça dure et, personnellement, je suis très honoré d’avoir été gâté par le succès.

Justement, on constate que vous êtes toujours très populaire auprès des fans malgré l’arrêt de votre carrière il y a 30 ans déjà.

C’est effectivement merveilleux de faire partie de cette histoire des 24H. Des personnes viennent m’accoster dans le paddock avec des posters, des livres ou encore des voitures miniatures. C’est toujours avec grand plaisir que j’accepte de leur accorder un moment pour un autographe, échanger quelques mots ou les laisser prendre un selfie avec moi.

Malgré que votre record de victoires ait battu par Tom Kristensen, nombreux sont ceux qui vous considèrent encore aujourd’hui comme «Monsieur Le Mans».

Tom et moi avons couru à deux époques différentes. Quand je disputais les 24H, nous faisions la course à deux. Les équipages de trois étaient plus rares alors que c’est la norme aujourd’hui. À mon époque, la course était une véritable endurance où il fallait ménager la mécanique. Déjà, quand Tom courait, les 24H étaient devenues un véritable sprint sur deux tours d’horloge. Bien entendu, la course était beaucoup plus dangereuse à mon époque et les chances d’y rester étaient plus grandes. Pour moi, j’estime que c’est un miracle d’avoir survécu. Mais aussi bien pour Tom que pour moi, nous avons fait ce que nous aimons.

Il existe de surcroît un profond respect entre Tom et vous…

Les records sont faits pour être battus et Tom est non seulement devenu recordman de victoires aux 24H du Mans, effaçant mon record qui tenait depuis 1982, mais il est parvenu à décrocher jusqu’à neuf succès dans la Sarthe. Ça, je pense que cela demeurera invaincu tant c’est extraordinaire. Tom a eu à chaque fois la bonne voiture, la bonne écurie et les bons équipiers. C’est un pilote hors du commun mais également une très bonne personne en raison de sa sagesse et sa droiture.

Un autre paramètre important de votre époque, c’est la ligne droite des Hunaudières qui n’était pas hachée par deux chicanes et où des vitesses folles étaient atteintes.

Tout le monde se souvient des 407 km/h de la WM de Roger Dorchy en 1988. Certaines voitures ont effectivement été conçues dans cet unique but mais pour affronter les Hunaudières, il fallait surtout une voiture qui colle à la route. Les Hunaudières sont un endroit paradoxal parce que selon les vitesses atteintes, on pouvait avoir un gros accident en cas de casse mécanique. Mais en même temps, c’est l’endroit du circuit où on pouvait le plus se reposer. Si j’avais été fumeur, je pense que j’aurais pu allumer une cigarette et en fumer une jusqu’à l’épingle de Mulsanne. Je me souviens que je pouvais voir les gens déjeuner à la terrasse de l’auberge longeant la ligne droite. Évidemment, j’allais beaucoup trop vite pour voir ce qu’ils avaient dans leurs assiettes!

On considère la Formule 1 comme le top. Considérez-vous plus vos six victoires au Mans que votre titre de vice-champion en 1970?

Je n’ai pas de préférence. Dans les deux cas, on fait de la compétition pour gagner. Pour faire un parallèle avec le cyclisme, pourquoi Eddy Merckx est surnommé «Le Cannibale»? Parce qu’il visait toujours la victoire, peu importe l’épreuve à laquelle il participait. Il compte pas moins de 520 succès, ce qui est exceptionnel. La course automobile, c’est un alignement d’étoiles parce qu’il faut être là au bon endroit et au bon moment. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Stoffel Vandoorne chez McLaren. Il a tout bien fait, on lui prédisait dix ans de F1 et pourtant, ce fut la bérézina. Vous avez 400 personnes au sein de l’équipe qui vous font gagner. Vous n’avez plus qu’à achever le travail. Vous, vous prenez la gloire et êtes sous les feux des projecteurs. Eux, ils récupèrent la satisfaction du travail bien fait et d’avoir aligné une voiture gagnante.