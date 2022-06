GP d’Azerbaïdjan de F1: Pérez et Leclerc dominent les deux premières séances d’essais libres

Le troisième temps de cette première séance est revenu au Néerlandais Max Verstappen, champion du monde en titre et actuel leader au classement du championnat, avec un retard de plus de 3/10es sur son équipier Pérez (+0.334), alors que l’Espagnol Carlos Sainz Jr réalisé le 4e temps à une demi-seconde du Mexicain.

Derrière les deux Red Bull et les deux Ferrari, les autres voitures ont été reléguées à plus d’une seconde. Pierre Gasly (Alpha Tauri), remarquable 3e du GP d’Azerbaïdjan l’an passé, et Esteban Ocon ont signé respectivement les 9e et 10e temps.

Sur le circuit urbain de Bakou, les Red Bull se sont montrées les plus rapides sur les longues lignes droites (la plus longue fait 2 kilomètres), alors que les Ferrari ont réduit la différence sur les passages plus tortueux.

Une deuxième séance d’essais libres est programmée en cours d’après-midi (16h00 heure de Paris).

Leclerc le plus rapide du jour

La 2e séance d’essais libres a été remportée par Charles Leclerc. Auteur des trois dernières poles positions de la saison, le Monégasque a bouclé le tour le plus rapide de la journée lors de la 2e séance d’essais libres, en 1 min 43 sec 224/1000e et a devancé Sergio Pérez de plus de 2/10e (+0.248) et Max Verstappen, relégué à plus de 3/10e de seconde de Leclerc.

Une dernière séance d’essais libres est programmée samedi 13h00 (heure belge), avant les qualifications trois heures plus tard (16h00). Le départ du GP est programmé dimanche à 13h00 (heure belge).

1re séance d’essais libres

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:45.476 (21 tours)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:45.603 (21)

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:45.810 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:46.012 (22)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:46.571 (21)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:46.667 (21)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:46.696 (25)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:46.705 (23)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:46.830 (25)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:46.917 (20)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:47.691 (19)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:47.847 (24)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:47.946 (24)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:47.970 (22)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:48.078 (22)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:48.222 (24)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:48.419 (22)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:48.810 (22)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:50.921 ( 7)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:58.332 ( 3)

2e séance d’essais libres

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:43.224 (24 tours)

Sergio Pérez (Mex/Red Bull) 1:43.472 (22)

Max Verstappen (P-B/Red Bull) 1:43.580 (18)

Fernando Alonso (Esp/Alpine-Renault) 1:44.142 (22)

Carlos Sainz Jr (Esp/Ferrari) 1:44.274 (25)

Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Red Bull) 1:44.315 (26)

George Russell (G-B/Mercedes) 1:44.548 (26)

Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Red Bull) 1:44.567 (24)

Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1:44.609 (24)

Lando Norris (G-B/McLaren-Mercedes) 1:44.771 (23)

Sebastian Vettel (All/Aston Martin-Mercedes) 1:44.781 (27)

Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:44.874 (25)

Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:44.874 (26)

Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1:45.059 (25)

Valtteri Bottas (Fin/Alfa Romeo) 1:45.115 (25)

Zhou Guanyu (Chn/Alfa Romeo) 1:45.264 (24)

Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) 1:45.588 (26)

Alexander Albon (Tai/Williams-Mercedes) 1:46.397 (13)

Mick Schumacher (All/Haas-Ferrari) 1:46.425 (21)

Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:47.218 (26).