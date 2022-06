Vincent Vosse et l'équipe belge WRT remettent leur titre en jeu aux 24H du Mans : WRT remet son titre en jeu aux 24H du Mans : « Plus fort qu’en 2021 »

Vincent Vosse, WRT est la seule équipe cette année à aligner trois voitures en protos. Qu’est-ce que cela implique?

Nous avions même droit à quatre entrées grâce à nos résultats de l’an dernier. On s’est contenté de trois, ce qui représente une équipe de 93 personnes sur place durant quasi quinze jours. Il y a trois équipes dans le team avec chacune son team-manager, ses ingés, ses propres stratèges. Nous avons récupéré une partie de l’équipe GT3 pour la N°32, l’auto de Dries Vanthoor qui travaille par exemple avec son ingénieur du GT World Challenge.

D’où vient cette troisième LMP2 et peut-elle être considérée comme une troisième chance de succès?

Non, ce serait faire injure aux pilotes des deux autres voitures. Dries a disputé une course sur une Ligier LMP2 à Spa, il y a six ans, et ses deux équipiers Mirko Bortolotti et Rolf Ineichen sont de vrais rookies. Je ne les vois pas directement jouer aux avant-postes avec notre LMP2 de réserve. Même si on ne doit pas expliquer trop longtemps comment cela fonctionne à des gars de la trempe de Dries ou Mirko.

Quand on gagne dès sa première participation, cela met plus ou moins de pression l’année suivante?

Plus car on ne peut quasi faire que moins bien. Dans ma tête, on a fait 1er et 2e en 2021, mais la course avait tourné en notre faveur. Il faudra que ce soit la même chose cette fois. Il faut de la réussite pour s’imposer au Mans. Cette année, on repart avec l’étiquette de favoris mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a une sacrée concurrence. Il va falloir faire la course parfaite.

Ce qui avait été le cas l’an dernier?

Non, pas vraiment. On a eu un problème d’air-jack nous empêchant de changer les pneus comme on aurait dû sur la voiture victorieuse et ce souci électrique immobilisant l’auto de Deletraz-Kubica-Yé à un tour du drapeau damier.

L’avantage est que vous ne découvrez plus l’épreuve…

Exact et on a pu améliorer pas mal de choses. On revient clairement plus forts.

Un exemple?

L’an dernier, on avait dû improviser un système avec un ballon pour soulever la voiture et pouvoir changer les roues suite au bris du système de verrins hydrauliques. Le problème, c’était pour la redescendre. Si cela devait encore nous arriver, on a développé un outil de secours plus efficace.

Tout ce qui est en dessous d’une victoire sera une déception pour vous dimanche?

Je ne le vois pas sous cet angle. On peut faire une course exceptionnelle et ne pas gagner les 24H 2022. Mais on est évidemment très motivés à l’idée de remettre notre titre en jeu et on va tout faire pour rééditer cela.