Rallye de Sardaigne: les deux dernières spéciales de la journée annulées, Lappi en tête, Thierry Neuville 9e

Après avoir connu une matinée difficile à cause de problèmes de transmission, Neuville n’a pas eu beaucoup l’occasion d’arpenter les routes sardes lors de la seconde boucle. Il a signé le 7e temps de l’ES6 et le 4e temps de l’ES7 avant l’annulation de l’ES8 et l’ES9, les deux dernières spéciales de la journée.