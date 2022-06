Deux coups de poing rageurs tout de même sur le volant de sa Hyundai à la fin de cette 5e spéciale où il a abandonné d’un coup 1:40 sur son équipier Ott Tanak avant un exercice de "self-control" au point stop. "Transmission cassée, lâchait-il calmement. Il n’y a rien à dire de plus…"

Son regard en disait plus long, son pouce levé en réenclenchant la première aussi. Thierry Neuville ne remportera pas demain le Rallye de Sardaigne pour la troisième fois. Un podium semble même difficile. Et il devrait sans doute perdre la deuxième place du championnat.

Quelle poisse! Après un cardan avant du côté de Porto, c’est la transmission arrière qui a flanché sur sa monture en carton. "Cela a cassé lors d’un freinage sur asphalte après cinq kilomètres, expliquait notre compatriote. Je roulais proprement, je n’ai rien touché… J’ai dû parcourir le reste de la spéciale en deux roues motrices. Game over!"

Neuvième à plus de deux minutes de la tête, à 54 secondes de Kalle Rovanpera huitième, notre représentant devra à nouveau balayer pour le reste du week-end: "On a pris quelques risques en attaquant l’après-midi avec une seule roue de secours. On n’a plus rien à perdre. L’écart avec les gars devant est trop grand pour espérer revenir à la régulière. Ce rallye va nous sembler encore bien long. La frustration et la déception sont grandes pour tout le monde. Pour Martijn et moi, mais aussi pour tout le team Hyundai."

Dans le peloton de tête, le Finlandais Lappi et l’Estonien Tänak se disputent la place de leader. Moins d’une seconde sépare les deux hommes. Quel suspense.