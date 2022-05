Sergio Pérez signe pour deux saisons supplémentaires avec Red Bull

Après s’être vu montrer la porte par Racing Point au soir de la saison 2020, Pérez a été recruté par l’équipe autrichienne pour remplacer Albon, les hommes de Christian Horner ayant besoin d’un pilote expérimenté et docile pour soutenir Verstappen dans sa conquête du titre mondial.

"Quelle semaine incroyable!", se félicite celui qu’on surnomme Checo. "Gagner le Grand Prix de Monaco est le rêve pour tous les pilotes. Annoncer dans la foulée que je vais rester chez Red Bull pour deux saisons de plus me rend extrêmement heureux. Je suis très fier de faire partie de cette écurie et je m’y sens complètement chez moi"

"Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max, sur la piste comme en dehors, contribue certainement à nous tirer vers le haut encore plus", poursuit Pérez. "Nous avons construit une dynamique formidable en tant qu’équipe et cette saison le démontre. Je suis impatient de voir où cela peut nous mener dans le futur"

Pour Pérez, c’est assurément une bonne nouvelle, à savoir l’assurance de courir pour une écurie de pointe et de voir venir pour son futur. Pour Red Bull, avoir le Mexicain dans ses rangs lui permet de disposer d’un autre pilote solide, capable de jouer un rôle actif dans l’acquisition du titre des constructeurs. Mais pour Verstappen, si le Latino-Américain continue à performer de la sorte, cela risque de coincer à terme…