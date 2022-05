Charles Leclerc, victime d’une erreur stratégique de Ferrari: «Je suis dégoûté» (vidéos)

En lice pour la victoire, le Monégasque a vu la victoire s’évaporer lors de son deuxième pit-stop.Son ingénieur lui demande de rentrer au stand pour chausser de nouveaux pneus avant de lui dire de rester sur la piste… alors que Leclerc se trouvait déjà dans la pit-lane. Le temps de changer les pneus de son équipier Sainz, Charles Leclerc s’est retrouvé à attendre derrière l’autre monoplace rouge, perdant ainsi de précieuses secondes.

Furieux à l’arrivée, l’actuel dauphin de Max Verstappen au championnat du Monde n’a pas caché son immense frustration au moment des interviews.Extraits choisis: " Je suis dégoûté. On a mis la victoire à la poubelle.Cela ne peut plus arriver. J’ai fait tout ce qu’il fallait (pour l’emporter) depuis le début de la course. Il faut être aussi bon ici qu’ailleurs et aujourd’hui, on ne l’était clairement pas."

Ambiance… Mais comment lui donner tort?