F1: Sergio Pérez gagne une course à rebondissements à Monaco

Initialement prévu à 15h, le départ du Grand Prix a d’abord été reporté de neuf puis de seize minutes. Après un tour de formation derrière la voiture de sécurité, les organisateurs ont décidé de décaler le départ à 16h05. Le départ réel s’est fait derrière la voiture de sécurité, celle-ci quittant la piste après les deux premiers tours.

Parti en pole position devant son public, Charles Leclerc perdait la tête du Grand Prix à cause d’un arrêt au stand manqué et a glissé à la 4e place. Après la pluie, la course a été perturbée par un incident de course après une sortie de piste de l’Allemand Mick Schumacher (Haas) au 27e tour, forçant les organisateurs à interrompre la course pour réparer les rails de sécurité.

Le Grand Prix a alors repris à 17h15 mais pour 45 minutes, la course devant être terminée pour 18h00 selon les règlements de la Formule 1.

En tête après l’erreur de Leclerc en début de course, Sergio Pérez a vu Carlos Sainz, Max Verstappen et Leclerc revenir sur lui dans une fin de course haletante. Dans un circuit où les dépassements sont compliqués, ‘Checo’ a résisté pour décrocher la 3e victoire de sa carrière.