GP de Monaco: Sergio Perez (Red Bull) signe le meilleur temps de la dernière séance d’essais libres

Le Néerlandais Max Verstappen, champion du monde en titre et équipier de Perez, a lui signé le 4e temps à 405 millièmes. Les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton et George Russell ont elles signé respectivement le 7e et le 9e temps.

La journée de samedi se poursuivra avec les qualifications qui débutent à 16h00. Le départ du Grand Prix de Monaco est prévu dimanche à 15h00.