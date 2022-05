Après avoir perdu sa roue et concédé 1:30 dans l’ES8 vendredi, Neuville démarrait la journée à la septième place du classement.

L’ES 10, Vieira do Minho 1 (21,57 km), permettait au Saint-Vithois de grappiller une place en signant le quatrième temps, à 11.5 d’Elfyn Evans, lequel prenait 1.4 à Kalle Rovanperä.

Le Finlandais signait le scratch dans l’ES 11, Cabeceiras de Basto 1 (22,03 km), récupérant 4.7 sur le Britannique. Neuville réalisait le quatrième temps (+12.3) et remontait à la cinquième place.

Evans profitait de la longue ES 12, Amarante 1 (37,24 km), qu’il s’adjugeait, pour creuser l’écart sur Rovanperä, troisième à 8.2. Neuville signait le cinquième temps (+13.6).

Au classement, Evans devance Rovanperä de 18.4. Un autre pilote Toyota, le Japonais Takamoto Katsuta, est troisième à 1:19.9. Neuville pointe au cinquième rang à 2:19.1.

La matinée a été difficile pour les deux Français, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier. Loeb, nonuple champion du monde et en "pige" pour l’équipe M-Sport Ford au Portugal, a connu "un problème technique dans l’ES11" et "se retirera pour la journée", a indiqué M-Sport sur Twitter.

Ogier (Toyota), octuple champion du monde et tenant du titre, qui effectue pour sa part une "pige" avec le constructeur japonais, a également été piégé dans l’ES11. Il a atterri dans le fossé à la sortie d’un virage avant de réussir à sortir indemne de sa Yaris, comme son copilote Benjamin Veillas.

La même boucle sera répétée dans l’après-midi, à partir de 15h30 heure belge, avant une super spéciale de 3,3 km en soirée.