Ce week-end, les deux Espagnols comptent sur leur course "à la maison" pour faire vibrer les 100000 "aficionados" qui rempliront les tribunes et ainsi oublier toutes les contrariétés leur minant le moral depuis le GPde Bahrein.

Alors que son équipier Charles Leclerc a déjà remporté deux courses, s’est élancé trois fois en pôle et mène le championnat avec 104 unités, Carlos Sainz occupe le cinquième rang provisoire avec 53 points, soit un de plus que la moitié de son voisin de stand, trois podiums "seulement" avec une monoplace capable de gagner et deux abandons. Cela ne lui ressemble pas. La Ferrari F1-75 conviendrait-elle effectivement moins à son style de pilotage ou le fils du double champion du monde de rallye a-t-il du mal à supporter la pression maintenant qu’il a pour la première fois dans les mains une monoplace capable de remporter des courses?

Pour l’instant, Mattia Binotto n’a pas encore imposé de consignes. Mais la menace Verstappen se précise et si Carlos Sainz Jr ne veut pas vite devenir un nouveau Barrichello, Irvine ou Massa, il doit s’imposer. Et vite. Sur ses terres, transcendé par un public tout acquis à sa cause, une semaine avant le grand rendez-vous de Monaco, ce serait l’idéal.

Pour Fernando Alonso, qui ne possède sans doute pas avec l’Alpine d’une monture capable de lui permettre de rééditer ici ses succès de 2006 (Renault) et 2013 (Ferrari), le début d’année se situe mathématiquement parmi les pires de sa carrière après ses débuts en Minardi en 2011 et ses deux miséreuses saisons 2015 et 2017 avec McLaren-Honda. En cinq GP, le quadragénaire a marqué deux petites unités contre 24 à son équipier Ocon. La faute souvent à pas de chance: souci de moteur, graining, accrochage, pénalité, problème lors du pitstop.

La pointe de vitesse de "Nano" n’est pas mise en cause. N’empêche, il est grand temps de balayer toute cette frustration en signant ce dimanche un résultat de premier choix devant les siens. Cela tomberait à pic à l’heure de négocier sa prolongation de contrat pour 2023. Même s’il possède en Oscar Piastri un excellent jeune réserviste prêt à sauter sur la moindre opportunité de débuter en GP, Alpine souhaite conserver son double champion. Le désir est réciproque. On attend juste que la roue tourne pour confirmer que le vieux taureau des Asturies n’est pas encore mort. Comme son ami Carlos, fils du "Matador", Alonso a hâte de remonter dans l’arène pour la corrida de Catalunya.

Ànoter que Charles Leclerc a dominé les deux premières séances d’essais libres ce vendredi. Max Verstappen a, lui, terminé 3epuis 5e.