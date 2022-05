Un écart colossal qui aurait pu être encore plus grand si les Gris n’avaient pas profité habilement de certaines circonstances comme à Sakhir et Melbourne où Lewis Hamilton et George Russell ont chacun décroché un podium miraculeux tandis que Russell a pris une superbe quatrième place à Imola alors que son équipier était totalement à la dérive.

Le Grand Prix d’Espagne est toujours assez particulier pour les écuries. Le circuit de Barcelone est en effet la piste qu’elles connaissent le mieux du fait de la tenue traditionnelle des essais hivernaux en Catalogne. C’est aussi une bonne évaluation pour voir qui a progressé ou régressé par rapport au mois de février. Pendant l’hiver, rien n’aurait laissé présager une telle déroute des multiples champions en titre. Et pourtant, la Mercedes W13 est bien une voiture maudite.

La dernière-née de Brackley est en effet une véritable diva. Rapide quand elle le veut, elle peut se montrer très capricieuse, parfois de manière désarçonnante. De quoi donner des cheveux gris aux ingénieurs Mercedes qui ont véritablement perdu leur latin au soir du Grand Prix de Miami.

Sans progrès visible, Mercedes oubliera 2022

Très performantes le vendredi, les Flèches d’Argent sont retombées dans leurs travers samedi, Russell et Hamilton n’ayant pu sauver que les points des cinquième et sixième places. "C’est une très bonne question à laquelle nous essayons de répondre en ce moment", a déclaré Mike Elliott, directeur technique de Mercedes, lors d’une séance questions-réponses sur YouTube quand on lui a demandé d’expliquer les différences de performance entre vendredi et samedi.

Après avoir effectué un galop d’essais du côté du Castellet pour tout valider, Mercedes amènera toute une série d’évolutions en Catalogne. S’il n’est toujours pas question d’un retour aux pontons classiques, le châssis a été revu.

L’objectif est de combattre ce marsouinage qui pourrit la vie des Men in Benz depuis cet hiver. Pour les hommes de Toto Wolff, le message est clair: si la W13 ne progresse pas ce week-end, la saison 2022 sera sacrifiée et Mercedes se consacrera exclusivement à la prochaine campagne.

"Une énorme quantité de travail a été réalisée pour extraire les données recueillies à Miami et les transformer en améliorations pour Barcelone", confirme Toto Wolff.

À coup sûr, la Catalogne pourrait bien marquer un tournant…