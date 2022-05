Stoffel, c’est la troisième fois que vous vous retrouvez en tête de la formule électrique. Cela a-t-il plus de valeur aujourd’hui avec le nouveau système de qualification?

J’estime que oui. Même si les choses peuvent toujours changer très vite en Formula E, il y a plus de stabilité avec les qualifs où les leaders du championnat ne sont plus systématiquement handicapés. On retrouve une certaine hiérarchie avec toujours les mêmes pilotes dans le Top 10. Lorsque vous perdez des gros points, vous n’avez plus la garantie de pouvoir vous refaire lors de la suivante. Dès lors, le peloton est plus calme, il y a moins d’accrochages.

McLaren va reprendre l’équipe Mercedes de Formula E?

Ce n’est pas fait à 100% mais cela part dans cette direction.

Pourquoi dès lors ne pas rester avec eux?

Je cherche le meilleur package technique pour rester dans la discipline. L’équipe qui me permettra de gagner de suite avec la GEN-3. Avec McLaren, ce sera la troisième équipe en cinq ans. Il y aura encore des changements…

Dès lors, vous partiriez plutôt chez DS Penske?

Des discussions sont en cours. Les contrats sont sur la table. Je peux juste vous dire que la Formula E sera ma priorité pour 2023. Cela n’exclut pas que je puisse doubler mon programme avec de l’endurance, mais s’il y a des clashes de calendriers, je serai en FE où j’ai signé en premier lieu.

Et vous garderez votre rôle de pilote de simulateur Mercedes pour le team F1?

Oui, j’espère. C’est compatible en tout cas. Là, on continue à bosser dur pour tenter d’aider l’équipe à sortir de l’ornière. Mais le problème de marsouinage doit plus se résoudre à la soufflerie que dans le simulateur où il n’apparaît pas.