L’ePrix de Marrakech se tiendra sur le circuit Moulay El Hassan, tracé dans les rues de la ville et déjà théâtre de quatre courses en Formule E, en 2016, 2018, 2019 et 2020. Le Belge Jérôme d’Ambrosio s’était imposé en 2019.

Vainqueur à Monaco fin avril, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) a pris les commandes du général. Les 7e et 8e manches se tiendront samedi et dimanche sur le tarmac de l’aéroport de Tempelhof, à Berlin. La saison se ponctuera à Séoul. La capitale sud-coréenne accueillera les deux dernières courses, les 13 et 14 août.