Six jours après sa 2e place au rallye de Wallonie, Adrian Fernémont a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il ne participerait pas au Sezoensrally et au rallye d’Ypres. "Pour l’instant, il est très difficile de trouver des budgets et d’essayer de convaincre des partenaires", a-t-il déclaré. "Avec mon copilote Samuel, nous allons travailler dur pour être présents dans certaines courses de la seconde moitié de saison, mais vous savez comment cela se passe."

Ghislain de Mévius et Johan Jalet visaient le titre cette saison, après leur 3e place en 2021. Ils ont néanmoins dû quitter la compétition après 4 épreuves, pour des raisons professionnelles et familiales. En effet, le premier sera papa pour la première fois en septembre. "Et je veux en profiter pleinement. Comme il y a deux manches en septembre, nous les manquerons de toute façon. Il ne sert donc à rien de continuer le championnat, car nous ne pourrons pas lutter pour le titre", a expliqué de Mévius, également occupé par la gestion de son entreprise au Wavre Indoor Karting. "Je n’ai pas le temps de préparer mes courses correctement."

Après 4 manches sur 10 prévues, le Français Stéphane Lefebvre domine le championnat. Il a remporté les 3 courses auxquelles il a participé et occupe donc la tête du championnat avec 80 points devant Gino Bux (51 points). Fernémont est 3e avec 44 points, juste devant de Mévius qui en compte 39. La semaine prochaine se déroulera le Sezoensrally.