Rarement un nouveau GP n’avait connu pareil engouement. Battage médiatique à foison, merchandising spécial, présence de superstars, animations grandiloquentes, la ville située au sud-est de la Floride déchaîne les passions. "Un circuit, c’est presque un campus à la Disneyland, avec tant d’occasions de vivre de grandes expériences entre amis", indique Tom Garfinkel, l’heureux directeur du GP.

Il faut reconnaître que le cadre est particulièrement enchanteur. Miami, ses couleurs chatoyantes, son climat paradisiaque, ses plages à perte de vue, ses palmiers et son océan si bleu ont été magnifiés dans l’imaginaire collectif par les séries TV Deux flics à Miami, Les Experts ou encore le film culte Scarface. Sans oublier le jeu vidéo Grand Theft Auto où la ville de Vice City est une copie conforme de Miami.

L’écrin est certes beau mais la piste n’est pas un vulgaire tilkodrome bâti autour d’un parking de supermarché. Si les vidéos de présentation ont fait plus d’un sceptique, les pilotes ont l’air d’avoir approuvé le tracé floridien. Il faut, bien entendu, espérer que les actions seront bien présentes afin d’offrir au public un souvenir inoubliable de cette première incursion dans la ville de Tony Montana. "Je l’ai essayé sur simulateur et je dois dire qu’il est plutôt génial, a commenté Pierre Gasly à la presse anglo-saxonne. J’ai vraiment aimé le tracé. Il y a pas mal de portions rapides, il est plutôt exigeant avec des types de virages inhabituels, certains sont très longs. Il y a également de longues lignes droites. On devrait avoir un bon divertissement à l’américaine, durant tout le week-end, je suis très excité à l’idée d’y aller, d’autant que la localisation est unique. Je suis très emballé."

Le circuit bâti autour du Hard Rock Stadium a néanmoins suscité les moqueries avec sa fausse marina, des yachts stationnant sur une mer… en plastique! Mais cette fantaisie grotesque est assumée. "Tant que les gens disent d’abord que nous avons créé un super circuit pour une belle course et que ceux qui sont venus [sur place] ont passé un bon moment, alors nous pouvons rire sur le reste!", se marre Tom Garfinkel.

À coup sûr, le GP de Miami a déjà réussi son buzz…