Brooks a débuté en F1 au GP de Grande-Bretagne 1956 au volant d’une BRM. Il a ensuite rejoint Vanwall l’année suivante, avant de passer chez Ferrari en 1959. Il termina sa carrière de pilote de F1 en 1961. Il a au total disputé 38 GP et en a remporté six: le GP de Grande-Bretagne 1957, le GP de Belgique, le GP d’Allemagne et le GP d’Italie en 1958 et les GP de France et d’Allemagne en 1959.

Brooks a été vice-champion du monde en 1959 derrière Jack Brabham.