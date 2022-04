F1: Verstappen (Red Bull) remporte la course sprint et partira en tête ce dimanche 24 avril à Imola

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du Grand Prix d’Emilie-Romagne, ce samedi, à Imola, et s’élancera en pole position lors de la quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 dimanche. Le champion du monde a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), leader du championnat, et son équipier mexicain Sergio Perez.