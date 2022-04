Associé à jamais aux noms de Roland Ratzenberger et surtout d’Ayrton Senna, disparus tragiquement lors du funeste week-end du 1er mai 1994, le tracé d’Émilie-Romagne se distingue des nouveaux circuits modernes souvent aseptisés. "C’est un circuit à l’ancienne, assez étroit où la moindre erreur se paie cash, vous êtes directement dans le bac à graviers", souligne Lance Stroll, le pilote Aston Martin.

Situé près de Bologne, il rassemblera ce week-end sur la "colline de la passion" et aux alentours plus de 100000 tifosis surexcités après deux victoires en trois courses de Charles Leclerc en ce début de saison. Le Monégasque aborde ce premier GP européen en confortable leader avec 34 points d’avance sur George Russell. Cela signifie qu’il quittera quoi qu’il arrive l’Italie dimanche soir toujours en tête du championnat. Même s’il y aura deux courses et que le sprint de samedi à 16h30 offrira 8 unités bonus au vainqueur. Cela signifie donc qu’un carton plein rapportera un maximum de 34 unités avec le point du meilleur tour.

Ferrari, qui n’a plus gagné à Imola depuis 2006 avec Michael Schumacher, rêve bien sûr d’un doublé des F1-75 pour asseoir un peu plus sa domination en ce début de championnat. Pour remotiver à fond Carlos Sainz après sa faute (inhabituelle) de précipitation lors du dernier GP d’Australie, Mattia Binotto a confirmé ce jeudi sa prolongation de contrat jusque fin 2024. Le patron de la Scuderia a aussi précisé qu’il n’y aurait pas de consigne pour l’instant entre ses deux pilotes, tous les deux capables et autorisés à l’emporter.

En raison de la manche sprint (il y en aura seulement deux autres en cours de saison) de samedi, la qualification se disputera ce vendredi à 17h. Elle déterminera les positions de départ pour la course de samedi qui elle-même ordonnera la grille de dimanche à 15h. Contrairement à l’an dernier, la pole pour les statistiques sera plus logiquement attribuée au plus rapide sur un tour cet après-midi. Mais c’est bien le vainqueur samedi qui partira devant le lendemain.

Comme l’an dernier, la pluie pourrait pimenter les débats, la météo s’annonçant particulièrement instable.

Chez Red Bull, priorité à la fiabilité

Du côté des rivaux des "Rouges", on organise la résistance. Red Bull affirme donner désormais la priorité à la fiabilité après deux abandons en trois GP du champion Max Verstappen. Un conduit de carburant a explosé à Melbourne, victime visiblement des rebonds et du phénomène de "marsouinage" de la RB18.

Chez Mercedes, pas de grosse évolution ici en raison de la réduction des essais libres à 2h mais aussi de la limitation des budgets, mais on planche sur une version B de la W13 sur laquelle George Russell et Lewis Hamilton comptent beaucoup pour entamer leur remontée.

En attendant, le rouge sera toujours la couleur dominante du côté d’Imola…