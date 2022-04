Sur le podium en Suède, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe occupent ainsi la deuxième place du championnat, à quatorze unités de Kalle Rovanpera. Nos compatriotes ont, au final et malgré un matériel inférieur, bien mieux débuté l’année que trois des quatre autres candidats désignés au titre, Craig Breen, Ott Tanak et Elfyn Evans accusant déjà respectivement 16, 27 et 28 points de retard.

Ils s’élanceront donc plus loin ce matin pour la première étape, ce qui constitue un handicap en Croatie, surtout si la pluie annoncée est au rendez-vous. Car la route se polluera encore plus au gré des passages.

On n’oubliera pas non plus que le jeune Finlandais Rovanpera s’était laissé piéger dès la toute première spéciale ici, l’an dernier, alors qu’il menait déjà le championnat. Son expérience du toboggan croate est donc limitée.

Tout le contraire pour le Belge qui avait mené l’épreuve le premier jour avant d’effectuer un mauvais choix de pneus le contraignant à laisser les Yaris de Seb Ogier et d’Elfyn Evans s’expliquer entre elles pour la victoire.

Mais Thierry ne leur avait concédé au final que huit secondes. Pas étonnant dès lors que selon un sondage effectué auprès de près de 4000 fans, notre représentant soit désigné comme favori à 22% des voix contre 21% à un Elfyn Evans sous une énorme pression après déjà deux grosses boulettes.

Deuxième de l’ultime spéciale d’essais hier, Thierry croit que sa Hyundai est désormais assez compétitive pour lui permettre de jouer à nouveau la gagne face aux Toyota, les Puma semblant avoir déjà rentré les griffes après les débuts tonitruants de Monaco.