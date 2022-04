Formule E: Evans triomphe à nouveau à Rome, Vandoorne termine cinquième

Auteur de la pole position, le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a pris la deuxième place et est devenu le nouveau leader du championnat. Deuxième samedi, le Néerlandais Robin Frijns (Envision Racing) complète le podium et se hisse à la deuxième place du classement général, reléguant Vandoorne en troisième position. Samedi, le Flandrien, qui avait hérité de la pole position pour la deuxième fois de la saison, avait pris la troisième place derrière Evans et Frijns.