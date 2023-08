La clef ? Celui qui a le mieux digéré sa déception de vendredi soir.

En début de rencontre, les Red Lions ont enchaîné plusieurs PC. Le plus dangereux a été stoppé par le linestop allemand. Plus tard, le gardien allemand était à la parade. Les offensives continuaient pour les Belges, à l’image de Denayer, seul en bord de cercle qui armait un puissant shot revers. La barre sauvait le portier allemand. À 6 secondes de la fin du premier quart, Luypaert envoie dans l'axe et trouve la déviation pleine lucarne d'Onana. Ouverture du score pour les Red Lions !

Van Aubel fait le break

Dans le deuxième quart, les débats se maîtrisaient et la tension montait d’un cran sur le terrain. Les Belges trouvaient encore un PC mais cela ne donnait rien. Quelques minutes plus tard, Ghislain se retrouvait en un-contre-un mais Stadler gagnait le duel. A deux minutes de la fin du premier quart, Dohmen frappait du bord du cercle, Van Aubel bien placé, déviait puis reprenait un rebond d'un flat revers pour doubler la mise.

Les occasions étaient plus rare dans le début du troisième quart. Un contrôle loupé de Luypaert n'apportait pas trop de danger. Ensuite les Lions reprennaient la possession et trouvaient deux pc d'affilée. Mais Stadler repoussait le sleep d'Hendrickx sans trop d'effort. À plusieurs reprises la défense des Belges repoussaient les offensives allemandes.

Les gardiens impressionnants

Dans le quatrième et dernier quart, les Lions continuaient d’être sereins. Et même plus que ça, les Belges ont encore été inquiéter la cage de Stadler. Le portier repoussait un frappe de De Kerpel, un sleep de Boccard mais était à nouveau sauvé par sa barre. Ensuite, Vanasch sortait également deux belles parades.

Après concertation avec la VAR, les Allemands obtenaient bien un pc pour une légère poussée de De Sloover. Mais évidemment, Vanasch était là pour garder ses filets vierges.

Les Belges vont donc chercher une médaille de bronze. Le onzième podium pour les Red Lions.