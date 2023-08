Euro Hockey 2023: les Pays-Bas punissent les Red Lions en fin de rencontre et filent en finale ! (2-3)

Par après, les Belges ont continué à pousser. À plusieurs reprises, ils auraient pu ouvrir le score. Mais le gardien batave a sorti plusieurs ballons chauds. Dont plusieurs trois PC par Hendrickx. Charlier a aussi eu l’occasion de doubler la mise mais le portier s’est à chaque fois interposé.

À la mi-temps, les Belges menaient devant les Pays-Bas et étaient virtuellement en finale après un deux quart-temps très aboutis. Puis, tout a changé au retour des vestiaires. Victor Wegnez a réalisé une erreur technique qui a relancé la rencontre. Dans la foulée, les Oranje ont marqué un second but qui a fait beaucoup de mal aux Belges. Heureusement, ils ont de la ressource mentale ! Quelques minutes après, De Kerpel a égalisé et a permis à son équipe de pousser un ouf de soulagement. Tout va se jouer au dernier quart-temps !

Dans la dernière partie du match, les deux équipes auraient pu prendre l'ascendant. Mais c'est finalement les Pays-Bas qui sont parvenus à l'emporter. Sur une erreur de Hendrickx, Tegelkamp a crucifié les Belges pour filer en finale.