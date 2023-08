Les Red Lions attendent les Pays-Bas en demies de l'Euro Hockey 2023 :“Nous n’avons jamais douté avant le tournoi”

Pourtant, face à l’Autriche, les Reds ont montré un visage moins flamboyant. Ils ont profité de deux buts sur pc d’Hendrickx et d’une déviation de Nelson Onana pour mener 3-0 après 25 minutes. Par la suite, ils n’ont plus montré grand-chose de structuré et collectif.

”Nous ne sortons pas un grand match, confirme John-John Dohmen. Mais, nous sortions de deux très grandes rencontres face à l’Angleterre et l’Espagne. En plus, nous jouions à une heure inhabituelle (10h). L’Autriche jouait très bas. Nous étions assurés d’être en demi-finale avant le match. Nous avons trop tenté la carte individuelle. C’est dommage, mais humain.”

Vendredi, le décor sera totalement différent. Les Pays-Bas prendront la place des Autrichiens. Ce Clasico du hockey mondial, qui oppose les n°1 et 2 modiaux, vivra son 30e épisode en 11 ans seulement. Depuis le succès belge aux Jeux olympiques de Rio en 2016, les Red Lions ont souvent pris l’ascendant sur les Pays-Bas lors des grands tournois : victoires aux Jeux de Rio et de Tokyo, victoires à la Coupe du monde 2018 et 2022, victoire (phase de poule) à l’Euro 2017 et défaites à l’Euro 2017 (finale) et à l’Euro 2021.

Le bilan est favorable aux Reds qui ont conscience que les Pays-Bas à la sauce Jeroen Delmee sont en phase ascendante. Depuis l’échec aux Jeux de 2021, les Oranjes se sont regardés dans le miroir et ont fait le ménage. Jeroen Delmee a lancé une révolution en bouleversant le noyau. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Nos voisins ont remporté l’Euro 2021 et la Pro League.

”Les Pays-Bas, c’est l’équipe en forme dans le hockey mondial. Nous avons nos chances. Les Belges sont plus forts sur un plan collectif, précisait John-John Dohmen. Les Néerlandais misent plus sur un effort individuel. Ils devraient être plus fatigués que nous.”

La confiance anime d’autant plus le camp belge que l’équipe a prouvé durant la phase de poule que les standards belges n’étaient pas revus à la baisse. “Nous n’avions aucun doute”, insiste le vétéran John-John Dohmen qui pèse 456 matchs internationaux. “Le coach a misé sur des jeunes. Ils ont le niveau. Ils ont déjà prouvé qu’ils sont très forts. Tout le monde les a vus désormais.”

Pour la première fois depuis le début du tournoi, les Reds disposeront de plus de 50 heures pour récupérer de leurs efforts. “Et ce n’est pas plus mal”, conclut JJD7.

Les buts : 5e Hendrickx sur pc (1-0), 15e Hendrickx sur pc (2-0), 25e Onana (3-0), 26e Losonci (3-1)