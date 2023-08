Euro de hockey: les Red Lions clôturent la phase de poules par un succès contre l'Autriche (3-1)

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir Alexander Hendrickx convertir un PC (5e), signant son 4e but du tournoi, et ouvrir le score pour la Belgique saluant la 150e caps de Victor Wegnez. Hendrickx, pour sa 5e réalisation, ajoutait un 2e but (sur le 3e PC des Red Lions) à la 15e (2-0).