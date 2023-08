Euro Hockey 2023: gros carton des Panthers, qualifiées pour les demi-finales où elles retrouveront probablement l’Allemagne

Charlotte Englebert mettait le feu aux poudres après 40 secondes en s’offrant une pénétration dans le cercle du côté droit. Sa passe n’était pas touchée par Rasir et White qui avaient le but presque vide. La video ne donnait aucun pc. Les Belges perdaient beaucoup trop tôt la video. Struijk était encore menaçante avec un tir cadré. On jouait depuis deux minutes. Le ton était donné. A la 3e minute, White provoquait le premier pc. Vanden Borre transperçait la line-stop (0-1). Les Panthers poussaient encore. A la 4e minute, le deuxième pc était sifflé grâce à White. Vanden Borre touchait le… poteau. Sur la phase suivante, l’Espagne sauvait la balle sur la ligne. Les Belges ne pouvaient mettre plus d’intensité en ce début de match. L’Espagne se réveillait dès la sixième minute sur un contre qui débouchait sur un premier pc espagnol. Sotgiu, préférée à D’Hooghe, était là. Les minutes qui suivaient étaient plus calmes. Marien prenait un coup. Les Belges provoquaient un troisième pc. La phase ne donnait rien. Rasir ne cadrait pas sa frappe. Ce premier quart a été fortement dominé par les Belges.

Le niveau s’équilibrait bien plus dans un second quart plus poussif des deux côtés. Les occasions étaient rares. Nelen jouait vite une vite pour Raye qui ne trompait pas Ruiz. L’occasion était intéressante. Vanden Borre prenait une verte qui permettait à l’Espagne de mieux finir un quart assez terne dans son ensemble. A 15 secondes de la pause, l’Espagne héritait de son deuxième pc. Il était dévié. La mi-temps s’achevait avec un sentiment de trop peu.

Dès la reprise, les Red Panthers mettaient plus d’énergie. Englebert interceptait une balle, lançait Marien qui centrait à nouveau pour Englebert. Son tir croisé était imparable (2-0). Ce but redoublait l’énergie dans le camp belge. Toutes les filles haussaient leur niveau de précision. Struijk voyait un pc, mais l’arbitre ne bronchait pas. Les Reds n’avaient plus de video. Englebert offrait un tir au deuxième poteau pour White qui ne la touchait pas. Englebert accélérait encore. Toutes ses accélérations faisaient mal à l’Espagne. Le troisième pc belge était provoqué par Struijk à la 39e minute. La gardienne déviait. Sotgiu s’interposait deux fois devant Iglesias qui était seule face à elle à la 42e minute. Sur un effort de Vandermeiren, White déviait dans le cercle.

A la 48e minute, Rasir mettait fin au suspense en plantant le troisième but d’une déviation dans l’axe alors qu’elle était dos à la gardienne (0-3). Les Reds dominaient toujours les débats. Depuis le début de la partie, elles n’ont jamais montré de signes de nervosité. Segu obligeait Sotgiu à la parade. Englebert se régalait en marquant le quatrième d’un tir croisé. Sa spécialité ! Vanden Borre achevait le festival d’un pc en pleine lucarne à une minute de la fin (0-5).

Grâce à ce succès, elles disputeront jeudi les demi-finales plus que probablement face à l’Allemagne qui joue à domicile.

Championnat d’Europe (d.), à Mönchengladbach

Poule A

Espagne – Belgique 0-5

Espagne : Ruiz ; S. Barrios, Jimenez, Lopez, Iglesias, Mejias, Ycart, Gine, Perez, Vidosa, Torres-Quevedo ; puis L. Barrios, Segu, Amundosn, Garcia, Alvarez.

Belgique : Sotgiu ; Puvrez, Vanden Borre, Brasseur, Breyne ; Vandermeiren, Gerniers, Struijk ; Rasir, Englebert, White ; puis Nelen, Blockmans, Raye, Belis, Marien, Versavel

Arbitres Mmes S. Wilson (Eco) et A. Keogh (Irl)

Cartes vertes 27e Vanden Borre, 54e Vandermeiren

Les buts 3e Vanden Borre sur pc (0-1), 33e Englebert (0-2), 47e Rasir (0-3), 57e Englebert (0-4), 59e Vanden Borre sur pc (0-5)

Penalty corner Espagne 0/3 et Belgique 1/6