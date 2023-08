Belgique – Espagne 5-1

Belgique : Vanasch ; Boccard, Van Doren, De Sloover, Hendrickx ; Denayer, Wegnez, Kina ; Onana, De Kerpel, van Aubel ; puis Ghislain, Dohmen, Charlier, Stockbroekx, Luypaert, Van Dessel

Espagne : Rafi ; Alonso, Gispert, Gonzalez, Iglesias, Basterra, Miralles, Bonastre, Menini, Rodriguez, Clapes ; puis Recasens, Reyne, Pe. Cunill, Pa. Cunill, Lacalle, Vilallonga, Calzado (2e gardien à la 31e)

Arbitres : MM. S. Edwards (Ang) et J. van’t Hek (P-B)

Cartes vertes 5e Rodriguez, 28e Vilallonga, 54e De Kerpel

Les buts 11e Ghislain (1-0), 13e Hendrickx sur pc (2-0), 18e van Aubel (3-0), 42e Basterra (3-1), 48e Hendrickx sur stroke (4-1), 50e Onana (5-1)

Penalty corner Belgique 2/6 et Espagne 0/2

Lors du championnat d'Europe disputé à Mönhcengladbach, les Red Lions se sont officiellement qualifiés pour les demi-finales après avoir battu les deux plus sérieux adversaires de leur poule. Ils sont sûrs à 99,99 % de finir à la première place.

Après un long round d’observation de 10 minutes, les Belges créaient leur première occasion face à l'Espagne. Sur un centre bien masqué, Wegnez recevait la balle en bord de cercle. Il trouvait la déviation de van Aubel qui s’écrasait sur le poteau. Sur la phase suivante, Boccard récupérait une balle dans l’axe et la prolongeait vers la déviation de Ghislain (1-0). Ketje inscrivait son 2e but du tournoi. Onana concédait le premier pc du match pour un kick à la 12e minute. Vanasch était sur la trajectoire du sleep de Miralles. Sur la série de trois pc, Hendrickx doublait la mise à la 13e minute d’un sleep côté stick du gardien. Charlier était tout près du troisième à la 15e minute. Il était à la réception sur le point de stroke d’un flick de Denayer. La balle filait à côté.

Dans le deuxième quart, les Belges combinaient très bien avec Arno Van Dessel qui trouvait Arthur Van Doren. Le défenseur, sur la baseline, centrait pour une déviation de van Aubel (3-0). Menini tentait un tir non cadré. Les Reds avaient une emprise totale sur le jeu. La rencontre ne se jouait que dans un sens dans ce deuxième quart. Cette première mi-temps était à sens unique.

Le troisième quart était nettement moins qualitatif du côté des Belges qui laissaient l'initiative aux Espagnols. Les protégés de Caldas étaient récompensés d'un but de Basterra (une reprise sur un centre) à la 42e minute. Les Belges étaient piqués à vif mais ne réagissaient durant ce troisième quart décevant.

Ils se réveillaient dans le dernier quart en reprenant le contrôle de la balle. Les Belges demandaient la video pour obtenir un pc qui était validé. Sur le second pc de la série, le line-stop la stoppait du pied. Hendrickx se chargeait de transformer le stroke (4-1). Le cinquième but était placé sous le sceau de la jeunesse. Van Dessel trouvait van Aubel (qui n'est plus si jeune) qui la poussait à Onana qui tirait en un temps (5-1).

Avec six points et le Petit Poucet autrichien du groupe à affronter mercredi à 10h, les Reds sont assurés à 99,99% d’affronter le deuxième de l’autre groupe. Il est fort probable que les Pays-Bas soient leur adversaire en demi-finale. En effet, les Néerlandais ont sèchement perdu lors du match au sommet contre les Allemands (3-0).