Belgique – Pays-Bas 0-2

Belgique : D’Hooghe ; Puvrez, Vanden Borre, Brasseur, Breyne ; Vandermeiren, Gerniers, Struijk ; Rasir, Englebert, White ; puis Nelen, Blockmans, Raye, Belis, Marien, Versavel

Pays-Bas : Koning ; de Waard, Jansen, van Laarhoven, Albers, Verschoor, Koolen, Matla, Burg, Sanders, Veen ; puis Moes, van Geffen, Dicke, Nunnink, Fokke, Post.

Arbitres : H. Harrison (Ang) et A. Ilgrande (Ita)

Cartes vertes : 9e Post, 23e Matla, 58e Vandermeiren

Les buts : 26e Albers (0-1), 55e Matla sur pc (0-2)

Penalty corner : Belgique 0/0 et Pays-Bas 1/6

A l’Euro de Monchengladbach, les Red Panthers ont réussi leur week-end en résistant proprement face aux Pays-Bas et en battant sèchement samedi l’Italie.

Dès la 3e minute, les Oranjes provoquaient un premier pc. D’Hooghe sortait du sabot l’envoi. Les Belges étaient dominées dans le jeu, mais elles tenaient sans trop de difficulté à l’arrière. A la 9e minute, Breyne concédait le 2e pc. D’Hooghe lisait bien la trajectoire. Marien remontait tout le terrain sur le contre, mais elle était bousculée dans les 25 par Post qui prenait une verte. Etonnamment, l’arbitre n’accordait pas le pc. Breyne se chargeait de provoquer le premier pc belge à la 11e minute. Vanden Borre cherchait la passe à la donneuse Englebert, mais la défense orange avait bien lu l’intention. Le premier quart s’achevait avec le sentiment que les Belges ont résisté proprement à la domination orange.

Alors que les Belges sortaient de plus en plus de leur moitié de terrain, un tir en bord de cercle d’Albers surprenait D’Hooghe (0-1). Breyne s’offrait encore deux débordements en fin de mi-temps.

Techniquement, les Red Panthers montraient qu’elles tiennent vraiment la route. A la 33e minute, le 2e pc belge était sifflé. Vanden Borre ne pouvait pas la jouer. Les Belges se libéraient de plus en plus et jouaient plus haut au fil des minutes. Une fille comme Struijk peut montrer dans un tel match qu’elle a la classe mondiale.

A la 43e minute, D’Hooghe était parfaite sur un tir bien cadré de la capitaine de Waard. Ce troisième quart était plus calme. D’ailleurs, les spectateurs étaient silencieux. A la 44e minute, les Pays-Bas forçaient leur 2e pc. Struijk sortait la balle.

A la 48e minute, les Pays-Bas, qui espéraient un pc, perdaient leur recours à la video. Blockmans n’a commis aucune faute dans le cercle. Avec un but d’avance, les Oranjes ne sont pas à l’abri en cette fin de match. D’ailleurs, sur un contre signé Englebert, Nelen voyait son centre traverser le cercle. L’action était chaude. Les Reds provoquaient encore quelques actions, mais il manquait le dernier geste pour réellement inquiéter la gardienne adverse. A cinq minutes du terme, Matla mettait fin au suspense en marquant sur pc le 2-0. Les Pays-Bas provoquaient encore un pc. Les Belges demandaient la video. Breyne était au sol à cause de crampes.

Avec une défaite honorable contre les Pays-Bas et une large victoire contre l’Italie, la Belgique a réussi son premier week-end de cet Euro. Il faudra désormais faire le job mardi contre l'Espagne pour arracher la qualification pour les demi-finales.