”Ce sera un vrai défi, un choc des cultures”, prédit le capitaine des Lions, Felix Denayer. “On constate que l’Angleterre progresse depuis plusieurs années en tant que groupe, mais il leur manque un grand résultat pour concrétiser cette montée en puissance. Ils sont affamés et donc dangereux.”

Le style de jeu des Britanniques, qui s’étaient écroulés alors qu’ils étaient sur le point de mettre fin au parcours de l’Allemagne lors de la dernière coupe du monde, diffère de celui de la Belgique. “Ce sera très physique, ils n’ont pas peur de nous et vont nous rentrer dedans et défendre homme contre homme. Il faudra être présent”, décrypte Victor Wegnez.

”Ce sera très dur. Ce n’est jamais facile de débuter un tournoi, même si on a l’expérience de ce type de match”, renchérit Vincent Vanasch. “Avec la chaleur, il faudra aussi gérer l’aspect physique et garder la balle au maximum pour éviter de rentrer dans un match de type ping-pong”, ajoute le portier des Red Lions.

Belgique et Angleterre se sont récemment affrontées en Pro League, avec une victoire dans chaque camp à l’issue de matchs très accrochés. Lors du dernier Euro en 2021, les Britanniques s’étaient imposés en phase de poule, mais les Red Lions avaient eu le dessus lorsque les deux équipes s’étaient retrouvées lors de la petite finale.

Après avoir brillamment remporté leur première rencontre de l’Euro face à l’Italie (6-0), samedi à Mönchengladbach, les Red Panthers enchaînent dès ce dimanche avec un nettement plus gros morceau. À 15h00 se trouveront face à elles les Néerlandaises, championnes olympiques, du monde et triples tenantes du titre. En onze confrontations sur la scène continentale, les Belges n’ont pu éviter la défaite qu’à une seule reprise, en phase de poule en 2019. Elles ont néanmoins des raisons de croire à un résultat positif.

Les Red Panthers ont entamé leur tournoi d’une excellente manière, mais le constat vaut tout autant pour leurs adversaires du jour, qui ont étrillé l’Espagne, 7e nation mondiale (5-1).

L'épouvantail néerlandais, qui a affiché une réussite impressionnante sur PC face aux Ibères, semble une nouvelle fois décidé à écraser la concurrence. Cependant, les derniers derbys des plats pays ont montré que l’écart n’avait probablement jamais été aussi faible.

En quart de finale de la coupe du monde l’an dernier, ainsi que lors des matchs de Pro League début juillet, la Belgique avait à chaque fois fait beaucoup mieux que se défendre, n’encaissant jamais plus de deux buts.

”On sent qu’elles sont désormais moins à l’aise face à nous, qu’il y a davantage de tension au sein de leur équipe”, assure Charlotte Englebert, qui évoluera l’année prochaine aux Pays-Bas, à Den Bosch. “Elles restent très fortes techniquement, mais mentalement quelque chose a changé, et c’est très important.”

”Ce sera complètement différent de l’Italie”, insiste le coach néerlandais des Red Panthers, Raoul Ehren. “Elles auront beaucoup plus la balle, il faudra extrêmement bien défendre. Nous avons montré que nous étions proches, notre objectif est maintenant de créer la surprise. Et si ce n’est pas le cas, on sera prêts pour jouer notre qualification face à l’Espagne mardi.”