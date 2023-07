Pro League : les Pays-Bas privent les Red Lions du titre

Les Belges, qui ont cédé leur titre de champion du monde en janvier à l’Allemagne, ont laissé filer une deuxième finale six mois plus tard. Certes, remporter la Pro League n’a aucune valeur, mais les Lions sont tombés à deux reprises en une semaine sur une équipe plus forte qu’eux. Pour le moment, les Pays-Bas évoluent un ton plus haut. Ils ne sont pas numéro un mondial par hasard. Entre les Allemands, les Néerlandais et les Belges, le championnat d’Europe en août à Moenchengladbach s’annonce passionnant.