Les hommes de Michel van den Heuvel ont été menés au score sur un penalty-stroke, sifflé pour une faute défensive volontaire et transformé par Nicholas Bandurak (8e). Les vice-champions du monde, toujours sans plusieurs titulaires laissés au repos, ont mis du temps pour réagir, mais se sont bien relancés dans la rencontre grâce à une égalisation de Tanguy Cosyns sur pc (29e). Thibeau Stockbroekx (37e) et John-John Dohmen (47e) ont poursuivi le bel élan belge en donnant l’avance et en la doublant en 2e période. Timothy Nurse a redonné espoir aux Britanniques (47e, 3-2), mais la défense belge a tenu bon dans le 4e et dernier quart-temps.

Le week-end dernier, déjà à Londres, les Red Lions avaient battu l’Inde (2-1) avant de s’incliner devant la Grande-Bretagne (1-3). Vendredi, ils ont été lourdement battus 5-1 par les Indiens. Au classement, après 8 matchs, la Belgique pointe à la 6e place avec 12 points. Elle concède 14 unités à la Grande-Bretagne (26 pts), leader devant l’Inde (24 pts).

Les champions olympiques préparent l’Euro de Mönchengladbach, fin août en Allemagne, où le champion d’Europe sera automatiquement qualifié pour les JO de Paris.