Grande-Bretagne - Belgique 3-1

Grande-Bretagne: Mazarelo; Nurse, Ames, Draper, Waller; Sorsby, Roper, Wallace; Oates Ward, Shipperley; puis Condon, Morton, Rushmere, Creed, Bandurak, Calnan, Reynolds (2e gardien à la 16e)

Belgique Van Doren, De Sloover, Luypaert, Poncelet, De Kerpel; Dohmen, Wegnez, Van Dessel; T. Stockbroekx, Cosyns, Ghislain; puis M. Stockbroekx, Onana, T. Biekens, Duvekot, Crols, Hainaut

Arbitres: MM. H.-Z. Lim (Sing) et S. Rapaport (AfS)

Cartes vertes: 14e Waller, 29e Ames, 34e Onana, 37e Luypaert, 50e Sorsby

Cartes jaunes: 52e Wallace, 58e Sorsby

Les buts: 13e Rushmere (1-0), 14e Waller (2-0), 28e Bandurak sur pc (0-3), 33e Cosyns sur pc (1-3)

Penalty corner: Grande-Bretagne (1/3) et Belgique (1/10)

Après leur succès vendredi face à l'Inde, une équipe des Red Lions très remaniées affrontait à Londres dans le cadre de la Pro League la Grande-Bretagne. Malgré le rajeunissement des cadres, les Red Lions ont bien contrôlé le premier quart en gardant la balle. Chacun se rendait disponible. Il ne manquait que les occasions, pire les entrées de cercle. Les deux gardiens passaient 12 minutes très calmes.

Puis, Wallace a surgi. Sur une passe sur la baseline qui résultait d'un contre, Wallace trouvait Ward qui centrait. Van Doren stoppait la première tentative. Mais, Rushmere était sur le rebond. Le but tombait contre le cours du jeu. Dans la foulée, les Anglais doublaient la mise. Waller s'y prenait en deux temps. Les Belges demandaient la video et la perdaient. La fin du premier quart virait au cauchemar.

La communication entre les défenseurs doit être renforcée. A deux reprises, Loic Van Doren avait effectué un arrêt avant d'être piégé sur deux rebonds.

Dans le deuxième quart, Arthur De Sloover était mis au tapis dans le cercle par Condon. Il se relevait. A la 19e minute, Calnan demandait la video pour un backstick de Poncelet dans le cercle. L'arbitre video confirmait la faute, mais refusait le pc. Les Anglais perdaient aussi leur video. Les Belges sortaient la tête de l'eau. Crols héritait d'un pc à la 21e minute. Le mouvement de Luypaert était un peu trop long sur pc. Pour le reste, les Belges ne parvenaient pas à mettre le rythme face à des Anglais qui ne forçaient pas leur jeu. A la 27e minute, c'est Loic Van Doren qui s'interposait sur une tentative d'Oates.

Les Anglais n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils étaient à chaque fois dangereux. Le deuxième quart belge était intéressant, mais le jeu des Reds était ralenti par les nombreux déchets techniques. Wallace avait trompé Van Doren, mais Stckbroekx sauvait la mise en concédant un pc. Bandurak tirait sur Wegnez. Sur le deuxième pc, Bandurak transperçait toute la ligne. Van Doren n'était pas irréprochable sur le coup.

Malgré un bon départ des Belges, ils ont été coupés dans leur élan à cause des deux buts. Les Lions étaient peu inspirés sur un plan offensif. Les deux gardiens anglais n'ont jamais dû sortir de grosses parades. La déception belge est venue de la défense. Les absences d'Arthur Van Doren, de Boccard, d'Hendrickx et du gardien Vanasch ont pesé lourd dans la balance. Au niveau offensif, les Belges n'ont presque rien créé. Ils ont couru beaucoup sans la balle. Ils ont commis beaucoup trop d'erreurs technique.

Michel van den Heuvel n'étiat pas ravi à la pause: "Nous avons besoin d'expérience pour renforcer les connexions. Je regrette la mauvaise gestion des 5 - 10 minutes du temps fort anglais."

Cosyns jouait vite un coup-franc à la 32e minute. L'Anglais n'était pas à 5 mètres. Le pc était inévitable. Sur son 2e pc, Cosyns trouvait la lucarne (1-3). Un sleep vraiment millimétré qui léchait le poteau. Sur un contact trop rugueux, Onana voyait vert. Les Reds étaient présents dans les duels. Les Belges étaient plus conquérants et se heurtaient à des contres anglais. Condon était stoppé par De Sloover. Loic Van Doren sortait une déviation de Ward à la 39e minute. De Kerpel obtenait un pc, mais il voulait un stroke pour un tacle par derrière peu évident. Le sleep de Cosyns était contré par le gant de Mazarelo. Onana jouait vite un coup franc et armait un tir cadré qui débouchait sur un pc. A 6 secondes de la fin du 3e quart, les Belges jouaient une série de 5 pc. Les Reds ne marquaient pas.

Dans le dernier quart, Ghislain envoyait un bon centre. En vain. Les protégés de van den Heuvel montraient un bon visage à l'image de leur 3e quart. Wallace prenait une jaune pour un coup de stick. Onana amenait un 10e pc à la 53e minute. De Kerpel se loupait, mais la balle revenait et offrait une grosse occasion à Stockbroekx. Onana était proche du 3-2, mais son tir était hors cadre. Les Reds pressaient bien. Ils étaient plus précis et plus agressifs. Les Anglais se contentaient de défendre. Les Belges dominaient cette fin de match, mais leur pressing n'amenait plus rien de concret.

La défaite reste encourageante car certains jeunes ont pu se montrer. On soulignera la qualité de la prestation notamment de Van Dessel et Onana. Le pc offensif était aux abonnés absents tout comme la qualité technique en première mi-temps.