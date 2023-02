Grâce à leur 2e position avec 9 points dans le groupe B en phase de poules, les Panthers de Maxi Garreta ont devancé dans l'ordre l'Ukraine (6e), l'Australie (7e) et le Canada (8e), tous également éliminés en quarts. Côté masculin, les Lions de Maxime Bergez, avec une 3e place dans leur groupe A avec 9 unités, devance l'Afrique du Sud, 6e, aussi 3e de son groupe B mais avec seulement 8 points, l'Argentine (7e) et la Namibie (8e).

En haut du tableau, la part est belle pour l'Autriche et les Pays-Bas, tous deux qualifiés en demies. Chez les dames, le dernier carré mettra aux prises l'Autriche à la République tchèque et les Pays-Bas au pays hôte de l'Afrique du Sud. Les Autrichiennes sont venues à bout 3-1 de l'Ukraine de leur quart, tandis que les Tchèques n'ont connu aucune difficulté face à l'Australie (6-0). Les Néerlandaises n'ont laissé aucune chance aux Canadiennes (6-1) et l'on connait l'issue des Panthers face aux locales sud-africaines (1-2).

Le 1er duel pour l'accès à la finale chez les messieurs se jouera entre l'Autriche, victorieuse 2-0 de l'Argentine en quarts, et l'Iran, qui est venu à bout des Belges 5-4 aux shoot-outs. L'autre demie verra les Pays-Bas, vainqueurs vendredi de l'Afrique du Sud 6-3, opposés aux surprenants Etats-Unis qui ont battu la Namibie 3-2.