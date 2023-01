Voici pourquoi la RTBF ne diffusera pas la finale des Red Lions à la Coupe du monde de hockey

Un match que les fans de la petite balle blanche ne pourront une nouvelle fois pas suivre sur la RTBF. En effet, comme c'est le cas depuis le début de la Coupe du monde, aucune chaîne "gratuite" ne diffuse les rencontres de la Coupe du monde de hockey. Au grand désarroi de ceux qui voudraient suivre les exploits de nos Red Lions.

Sur Twitter, le chef des sports de la RTBF Benoit Delhauteur a expliqué la raison pour laquelle aucune rencontre (y compris la finale dimanche) n'était visible sur les chaînes de la RTBF ou le site internet : "Les droits exclusifs de retransmission de la Coupe du Monde de hockey appartiennent, de longue date, à Telenet et, côté francophone, à VOO", a-t-il écrit, relayant la réponse officielle du service public francophone, précisant également qu'elle restait "intéressée et disponible pour une diffusion de la finale", tout en respectant "la décision des détenteurs de droits."

Pour suivre la finale de la Coupe du monde, il faudra donc posséder un décodeur VOO (ou Telenet en Flandre et à Bruxelles) et zapper sur VOO Sportworld 1. Pour les autres, vous pourrez suivre la rencontre via le live commenté en direct sur DH.be comme c'est le cas depuis le début du Mondial.