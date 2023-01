John-John Domhen après la qualification des Red Lions pour les demi: "Nous sommes ici pour remporter le titre"

Le scénario de la rencontre ressemblait très fort à celui établi lors des meetings d’avant-match: un jeu total durant deux quarts avec des buts, un troisième quart maîtrisé et quinze dernières minutes gérées par la défense.

Dès les premières minutes, les Reds ont démontré qu’ils étaient concentrés à 200% sur leur mission. "Avant la rencontre, nous ressentions la pression car ce Mondial a réservé quelques surprises. Même l’Australie a failli être sortie par l’Espagne ! La Nouvelle-Zélande n’avait rien à perdre. Nous voulions surtout les priver de l’espoir", nous confiait John-John Dohmen qui n’avait pas eu le plaisir de jouer les quarts il y a quatre ans.

Ceci explique ces 30 premières minutes presque parfaites. "On a vu l’ADN de notre jeu, reprend John-John Dohmen. Nous avons livré notre meilleure mi-temps de ce Mondial. Notre jeu était fluide. La balle circulait bien. Nous n’avons presque pas commis d’erreurs."

Les milieux récupéraient presque tout. La défense bloquait les rares incursions. Les attaquants s’en donnaient à cœur joie. À aucun moment, les Belges n’ont semblé perturbés par l’absence de leur tireur de pc, Alexander Hendrickx. D’ailleurs, dans ce match fait de symboles, le premier but est tombé sur le premier pc tiré. Un obus de Boon sur le line-stop.

"Je suis ravi pour Tom, explique encore le doyen de l’équipe. Nous avons beaucoup de qualités sur cette phase. Si l’un de nous est blessé, nous avons un remplaçant qui peut prendre le relais."

Les occasions se multipliaient avant la pause, mais seul Florent van Aubel trompait Dixon. Le score était acquis à la 16e minute.

À aucun moment, la structure belge a semblé vaciller face à la révolte venue des antipodes. Vincent Vanasch a sorti un pc de Russell et un ou deux tirs sans grand danger. Le dernier quart était plus que rassurant car il a montré la valeur des Belges quand ils traversent un moment creux. "Nous avons bien géré ces 15 dernières minutes même si tout ne fut pas parfait. Nous n’avons pas paniqué. La Nouvelle-Zélande n’a pas été si dangereuse. En demi-finale, nous sommes capables de jouer mieux encore."

Vendredi, la route qui mène vers la finale passera soit par les Pays-Bas, soit par la Corée du Sud qui s’affrontent mercredi. "Je vois quand même plus les Pays-Bas, coupe le célèbre n°7. Sur un match, la Corée du Sud est capable de tout. Un quart génère toujours son lot de stress. Nous avons envie de défier les Pays-Bas. Nous les connaissons si bien. Notre noyau a plus d’expérience. Nous pouvons les battre."

En 2018, John-John Dohmen était tombé grièvement malade durant la phase de poule. Il avait dû quitter le tournoi avant le troisième match pour se rendre à l’hôpital. "Je ne suis plus occupé avec le passé. Je suis surtout heureux de pouvoir aider l’équipe. Nous écrivons notre histoire et celle du sport belge. Nous avons atteint les demi-finales des six derniers grands événements: JO à Tokyo en 2021 (1er) et à Rio en 2016 (2e), Coupe du monde à Bhubaneswar en 2018 (1er) et 2023 (en cours) et championnats d’Europe à Amsterdam en 2017 (2e) et 2021 (3e) et à Anvers en 2019 (1er). C’est exceptionnel. Nous avons déjà réussi une partie de notre objectif. Mais, je ne ressens aucune euphorie dans le groupe. Nous restons calmes et sereins. Tout le monde sait que nous sommes focus sur les deux derniers matchs pour remporter à nouveau le titre. Nous voulons cette deuxième étoile sur le maillot."