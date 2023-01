Coupe du monde de hockey: l'Allemagne sort l'Angleterre dans un quart de final explosif et renversant

Au retour des vestiaires, les Anglais ont creusé l'écart sur un shot de Liam Ansell sur pc (2-0, 33e). De plus en plus nerveux, en témoigne le comportement plus que limite de Christopher Rühr, les Allemands ont longtemps perdu le fil de leur jeu.

Mais les Anglais, qui restaient sur trois demi-finales de rang, ont été renversés en l'espace de trois minutes. Avec deux joueurs supplémentaires après une carte verte anglaise et la sortie de leur gardien, les Allemands ont parfaitement mis à profit leur supériorité numérique. Malgré un stroke manqué par Rühr, ils ont marqué à deux reprises grâce aux frères Mats (2-1, 57e) et Tom Grambusch (2-2, 58e), sur stroke.

Peut-être abasourdis par ce retour inattendu, les Anglais n'ont pas renversé ce momentum lors des shoot-outs, s'inclinant 4-3 après les tentatives manquées de Goodfield et Ansell.

L'autre demie mettra aux prises la Belgique au vainqueur du duel entre les Pays-Bas et la Corée du Sud.